Президент Бразилии упал в ванной и не полетел в Казань на саммит БРИКС

По данным издания Globo, 19 октября после возвращения из Сан-Пауло президент пошел в ванную своей резиденции Дворца Алворада, где сел на скамью, которая опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента экстренно доставили в больницу и наложили несколько швов.
В медицинском заключении говорится о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга. В этой области находится затылочная кость, которая соединена с позвоночником, и затылочная доля, расположенная в задней части мозга.
«Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы».
Отмечается, что врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом заверяют, что президент в порядке.
Вылет из Бразилии в Россию на саммит планировался 20 октября.