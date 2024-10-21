Президент Бразилии упал в ванной и не полетел в Казань на саммит БРИКС

По данным издания Globo, 19 октября после возвращения из Сан-Пауло президент пошел в ванную своей резиденции Дворца Алворада, где сел на скамью, которая опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента экстренно доставили в больницу и наложили несколько швов.