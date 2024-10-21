Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Бразилии упал в ванной и не полетел в Казань на саммит БРИКС

78-летний Луис Инасиу Лула да Силва из-за травмы не смог полететь на саммит в Россию, сообщает Zakon.kz.

Источник: Instagram/lulaoficial

По данным издания Globo, 19 октября после возвращения из Сан-Пауло президент пошел в ванную своей резиденции Дворца Алворада, где сел на скамью, которая опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок. Президента экстренно доставили в больницу и наложили несколько швов.

В медицинском заключении говорится о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга. В этой области находится затылочная кость, которая соединена с позвоночником, и затылочная доля, расположенная в задней части мозга.

«Серьезная травма этой части головы грозит привести к слепоте или неспособности узнавать предметы».

пишет издание.

Отмечается, что врачи посоветовали политику отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, наиболее критических в отношении отека мозга. Медики при этом заверяют, что президент в порядке.

Вылет из Бразилии в Россию на саммит планировался 20 октября.

здоровье