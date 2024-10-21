Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 21 октября 2024

Так, отключение отопления в Иркутске 21 октября 2024 затронет часть домов по улицам Карла Маркса, Дзержинского, Грязнова, Лапина и переулке Пионерский в Правобережном округе. Тепла не будет до восьми утра 22 октября. В Свердловском округе только часть домов по улице Академической. Подробнее ознакомиться с адресами попадающими под отключение можно в фотокарточке.