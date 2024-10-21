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Стало известно, в каких округах пройдет отключение отопления в Иркутске 21 октября 2024

В двух округах Иркутска отключат отопление 21 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 21 октября 2024 затронет адреса сразу в двух округах. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, речь идет о Свердловском и Правобережном округах. Такая мера связана с проведением ремонта тепловых сетей.

Отключение отопления в Иркутске 21 октября 2024

— Проведем ремонт тепловой сети по улицам Академическая, 36, Свердлова, 15, Карла Маркса, 26, — сказано в сообщении.

Так, отключение отопления в Иркутске 21 октября 2024 затронет часть домов по улицам Карла Маркса, Дзержинского, Грязнова, Лапина и переулке Пионерский в Правобережном округе. Тепла не будет до восьми утра 22 октября. В Свердловском округе только часть домов по улице Академической. Подробнее ознакомиться с адресами попадающими под отключение можно в фотокарточке.

Отопление отключат в части домов Свердловского и Правобережного округов. Фото: Оператор тепловых сетей Иркутска.