Фильм «Руки вверх!» снова возглавил кинопрокат в России

Фильм о культовой музыкальной группе «Руки вверх!» из 1990-х остается на вершине российского и СНГ-кинопроката вторую неделю подряд, собрав 186,5 миллиона рублей в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com.
Второе место в списке занял «Ужасающий 3», получивший 87,8 миллиона рублей дохода. На третьей строчке оказался «Граф Монте-Кристо», его кассовые сборы достигли 62,1 миллиона рублей.
Четвертое место стало достоянием новой киноленты недели — фильм, удостоенный награды Каннского фестиваля и снятый с участием российских артистов Юры Борисова и Марка Эйдельштейна, под названием «Анора», который собрал 55,3 миллиона рублей.
Замыкает пятерку лидеров лента «Субстанция» с Деми Мур и Маргарет Куолли в главных ролях, заработавшая 55,2 миллиона рублей в прокате.
Ранее сообщалось, что скоро в российский прокат выйдет драма Али Аббаси «Ученик» о кандидате в американские лидеры Дональде Трампе. Премьеру громко встретили на Каннском кинофестивале, россияне ее увидят с 24 октября.