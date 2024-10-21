График спортивных мероприятий в Казахстане с 21 по 27 октября

Как передает пресс-служба ведомства, в Алматы 21 и 22 октября пройдет международный фестиваль киберспорта и игровой культуры Almaty Cyber Games International. Турнир включает финальные игры по CS: GO, Dota 2 и FIFA.
С 22 по 26 октября в Караганде пройдет командный турнир чемпионата Республики Казахстан по блицу и рапиду среди мужчин и женщин. Участвуют:
- сборные команды областей;
- шахматисты с международными званиями;
- мужчины с рейтингом 2000+;
- женщины с рейтингом 1800+.
В Алматы 26 и 27 октября пройдет чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. «Алматинский Легион» примет у себя дома команду «Каспий» из Актау.
27 октября в Алматы ожидается футбольный матч «Астана — Актобе».
Национальный турнир по баскетболу среди мужских команд пройдет в Алматы 27 и 28 октября. Команды «Астана» и «Тобол» встретятся в рамках ежегодного турнира.