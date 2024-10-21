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График спортивных мероприятий в Казахстане с 21 по 27 октября

В Министерстве туризма и спорта Казахстана сформировали расписание спортивных событий на этой неделе с участием отечественных спортсменов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает пресс-служба ведомства, в Алматы 21 и 22 октября пройдет международный фестиваль киберспорта и игровой культуры Almaty Cyber Games International. Турнир включает финальные игры по CS: GO, Dota 2 и FIFA.

С 22 по 26 октября в Караганде пройдет командный турнир чемпионата Республики Казахстан по блицу и рапиду среди мужчин и женщин. Участвуют:

  • сборные команды областей;
  • шахматисты с международными званиями;
  • мужчины с рейтингом 2000+;
  • женщины с рейтингом 1800+.

В Алматы 26 и 27 октября пройдет чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. «Алматинский Легион» примет у себя дома команду «Каспий» из Актау.

27 октября в Алматы ожидается футбольный матч «Астана — Актобе».

Национальный турнир по баскетболу среди мужских команд пройдет в Алматы 27 и 28 октября. Команды «Астана» и «Тобол» встретятся в рамках ежегодного турнира.

туризм и отдых