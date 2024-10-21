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В Польше задержан бывший владелец криптобиржи WEX Васильев

Соответствующий ордер на арест выдали сотрудники Интерпола.

Источник: РИА "Новости"

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали польские правоохранители. Подробности сообщил CEO биржи Exved Сергей Менделеев в своем Telegram-канале.

По его словам, арест произошел на территории Варшавы. Соответствующий ордер выдали сотрудники Интерпола.

Уточняется, что Васильев обвиняется в помощи по уклонению от антироссийских санкций. На данный момент ведется процесс по его экстрадиции.

С Васильевым проводят работу местные адвокаты. Проекты переданы в руки «надежных партнеров».

Ранее в Париже задержали гражданина России Кирилла Грязнова. Его подозревали в намерении организовать инциденты для «дестабилизации» Олимпийских игр во Франции.