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Дракой подростков в Омске заинтересовались в Следкоме из-за обращения Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила запрос в Следственный комитет из-за драки омских подростков.

Источник: Комсомольская правда

Накануне в сети появилось видео драки омских подростков. В телеграм-канале «Инцидент Омск» появилась запись конфликта, в котором участвуют подростки. Парни устроили массовую драку предположительно из-за девушки.

Сегодня стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила запрос в СК РФ по Омской области, чтобы детально разобраться в ситуации. Об этом она написала в своем ТГ-канале.

«Как всегда, выходные не проходят без появления новых видео с драками подростков. В Омске подростки устроили массовую драку, сообщают местные Telegram-каналы. На видео сначала драка, а потом толпой жестоко избивают одного из парней. Якобы поссорились из-за девушки. Направили обращение в Следственный комитет», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.

Ситуация находится на контроле в УМВД России по Омской области. Как сообщается все подростки, причастные к драке установлены.