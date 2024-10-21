Новое кладбище в Хабаровске откроется в январе 2025 года

В Хабаровске неподалеку от Матвеевского кладбища готовится 33 новых сектора для захоронений, на территории предусмотрены участки для традиционных, вероисповедальных, урновых и воинских могил. Открытие этого кладбища запланировано на январь 2025 года, сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» и.о. директора «Спецкомбината» Олег Рябко.
Стоимость нового объекта составляет 511 млн рублей. Его строительство проходит в семь этапов. Контракт на выполнение 1 и 2 этапов работ был заключен два года назад на сумму 372 млн рублей. На эти средства провели сети электроснабжения, обустроили водоотводную канаву, установили пожарные емкости, построили площадку для машин, установили дизель-генератор, возвели здание административно-бытового комплекса, туалет, а также оградили территорию и устроили 3 площадки для сбора мусора.
Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщал, что уже построены административно-бытовой корпус, обустроены пешеходные дорожки, освещение и водоотведение. Кроме того, рабочие должны установить скамейки и информационные стенды. Также обсуждается вопрос о необходимости изменения в работе общественного транспорта, чтобы автобусы довозили людей прямиком до кладбища. Эту проблему будут решать уже совместно с правительством Хабаровского края, так как маршрут — межмуниципальный (кладбище находится в Хабаровском районе).
На кладбище планируется организовать сдвоенные ряды захоронений, увеличить размеры секторов, это позволит получить 70 тыс мест. Для примера — на существующем Матвеевском кладбище ориентировочно 45 тыс захоронений.