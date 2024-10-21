Новое кладбище в Хабаровске откроется в январе 2025 года

Ранее мэр Хабаровска Сергей Кравчук сообщал, что уже построены административно-бытовой корпус, обустроены пешеходные дорожки, освещение и водоотведение. Кроме того, рабочие должны установить скамейки и информационные стенды. Также обсуждается вопрос о необходимости изменения в работе общественного транспорта, чтобы автобусы довозили людей прямиком до кладбища. Эту проблему будут решать уже совместно с правительством Хабаровского края, так как маршрут — межмуниципальный (кладбище находится в Хабаровском районе).