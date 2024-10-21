В Астане наградили военнослужащих за спасение людей из огня

Генерал-майор полиции Марат Тулебаев вручил нагрудные знаки «Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» за проявленный героизм и смелость во время пожара военнослужащим 4 батальона оперативного назначения воинской части 5573 рядовым Владиславу Миллеру, Владиславу Таргинову, Роману Пестрикову и Виталию Бондаренко.
— Наша главная задача — это обеспечение безопасности наших граждан. Будьте внимательны, бдительны и помните о своей высокой ответственности. Желаю всем успехов в службе! — отметил генерал-майор полиции Марат Тулебаев.
Стоит отметить, что одному из солдат, проявившему на месте происшествия смелость — рядовому Артуру Москальцеву, был предоставлен 10-дневный отпуск, сейчас он рядом с родными и близкими.
В завершение развода состоялось торжественное прохождение маршем личного состава.