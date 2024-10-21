Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автопробег прошел в Иркутске в День отца

В нем приняли участие около 30 машин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В День отца в Иркутске прошел автопробег. Как сообщили в пресс-службе ИРО МГЕР, в нем приняли участие около 30 машин, которые проехали с флагами по центральным улицам столицы региона.

— Мы совместно с «Единой Россией» и «Союзом Отцов» приняли участие в автопробеге, приуроченном к празднованию очень важного праздника — Дня отца. Количество машин в колонне составило около 30, акция получилась массовой и красивой!, — сказал один из активистов ИРО МГЕР.

Колонна была украшена флагами партии, реготделения молодежной организации, а также символикой Российской Федерации.

Ранее КП-Иркутск соображала, что в поселке Залари Иркутской области открылась новая детская поликлиника. Она рассчитана на сотню посещений в смену.