Автопробег прошел в Иркутске в День отца

— Мы совместно с «Единой Россией» и «Союзом Отцов» приняли участие в автопробеге, приуроченном к празднованию очень важного праздника — Дня отца. Количество машин в колонне составило около 30, акция получилась массовой и красивой!, — сказал один из активистов ИРО МГЕР.