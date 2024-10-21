Калининский район Новосибирска отметил 44-летие

Калининский район Новосибирска отметил свое 44-летие. Об этом местным жителям напомнили в пресс-службе мэрии города. Сейчас в районе проживает более 200 тысяч человек.
Район расположен на северо-востоке Новосибирска и занимает площадь 46,2 кв. км. В нём расположены важнейшие предприятия города. Например, новосибирский завод химконцентратов, Новосибирский механический завод «Искра», завод «КПД-Газстрой» и другие.
Калининский поделился на сразу несколько микрорайонов: Родники, Снегири, Юбилейный, Учительский, Менделеевский, Красная горка, Плехановский, а также жилой район Пашино и поселок Клюквенный. В нём же расположен Сосновый бор — одно из крупнейших мест для прогулок на природе в Новосибирске.
Ранее КП-Новосибирск писала об обновлении карты укрытий в городе. Местные жители в любой момент могут узнать о местоположении убежищ.