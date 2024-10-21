Калининский район Новосибирска отметил 44-летие

Калининский поделился на сразу несколько микрорайонов: Родники, Снегири, Юбилейный, Учительский, Менделеевский, Красная горка, Плехановский, а также жилой район Пашино и поселок Клюквенный. В нём же расположен Сосновый бор — одно из крупнейших мест для прогулок на природе в Новосибирске.