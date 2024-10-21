Волна отключений холодной воды накроет два приморских города

Во Владивостоке и в Артеме на этой неделе ожидается отсутствие холодной воды. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», первые отключения начнутся 23 октября, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По информации организации, 23 октября с 9:00 и до 20:00 из-за плановых работ воды не будет по следующим адресам: 1-я и 2-я Ключевая, Анисимова, Владивостокская, Воровского, Горная, Дальневосточная, Дзержинского, 39−59, 26−50, Заозерная, Ивановская, Куйбышева, 20, 36, 42, 37, 41, 47, 49, Октябрьская, 24−54, 17−47, Озерная, Партизанская, Первомайская, Пушкина, Садовая, Фрунзе, 111−127, 70−106, Хасанская, 8−14, 17−31, переулок Воровского (1-й, 2-й), Внутренний переулок, переулок Шевченко, Переулок Двинский.
В организации предупредили, что в этот же период времени возможно понижение давления вплоть до отключения ХВС по следующим адресам: Фрунзе, Пестеля, Циолковского, Кирова, Шаумяна, переулок Овражный, площадь Ленина, переулок, Шаумяна, Фастовца, Лазо, Урицкого, переулок Горсоветский, Интернациональная, Каховского, Космонавтов, 40 лет Октября, Победы, Красина, Квартальная, Героев Краснодона, переулок Красина, Хасанская, Горького, Пржевальского, переулок Хасанский, Полтавская, Пояркова, Ханкайская, Калинина, Невельского, Васнецова, Панфилова, Арсеньева, переулок Васнецова, Бакинских Комиссаров, Тургенева, Пограничная, Астраханская, Леваневского, Толстого, Норильская, Белинского, Сафронова, Тихоокеанская, Левитана, Гоголя.
Во Владивостоке холодное водоснабжение отключат 24 октября в период с 9:00 и до 19:00. Воды не будет в домах на Каштановой, 11, 11 В, 13, 15, Кипарисовой, 2, 2а, 4, 4а.