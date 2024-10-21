Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке ожидается сильный дождь с ветром

В связи со смещением активного циклона ночью и утром 23 октября во Владивостоке ожидается сильный дождь с количеством осадков 15−45 мм за 12 часов и менее.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

Осадки будут сопровождаться сильным ветром, во второй половине ночи и днем 23 октября порывы могу достигать до 28 м/с.

Автомобилистов на время непогоды просят по возможности ограничить использование личного транспорта. Если поездку все же нельзя отложить, то следует быть предельно внимательными и острожными: соблюдать дистанцию, не совершать резких движений, обращать особое внимание на дорогу, так как для сброса воды могут быть подняты решетки на сетях ливневой канализации.

Кроме этого, не стоит парковать транспорт в низменных точках города, где во время ливня возможны подтопления, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций, которые могут упасть при сильном ветре, отмечает пресс-служба мэрии.

Быть предельно внимательными и осторожными в непогоду следует и пешеходам. Родителей просят не оставлять детей без присмотра.