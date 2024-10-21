Во Владивостоке ожидается сильный дождь с ветром

Автомобилистов на время непогоды просят по возможности ограничить использование личного транспорта. Если поездку все же нельзя отложить, то следует быть предельно внимательными и острожными: соблюдать дистанцию, не совершать резких движений, обращать особое внимание на дорогу, так как для сброса воды могут быть подняты решетки на сетях ливневой канализации.