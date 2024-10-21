Во Владивостоке ожидается сильный дождь с ветром

Осадки будут сопровождаться сильным ветром, во второй половине ночи и днем 23 октября порывы могу достигать до 28 м/с.
Автомобилистов на время непогоды просят по возможности ограничить использование личного транспорта. Если поездку все же нельзя отложить, то следует быть предельно внимательными и острожными: соблюдать дистанцию, не совершать резких движений, обращать особое внимание на дорогу, так как для сброса воды могут быть подняты решетки на сетях ливневой канализации.
Кроме этого, не стоит парковать транспорт в низменных точках города, где во время ливня возможны подтопления, вблизи деревьев, рекламных и других конструкций, которые могут упасть при сильном ветре, отмечает пресс-служба мэрии.
Быть предельно внимательными и осторожными в непогоду следует и пешеходам. Родителей просят не оставлять детей без присмотра.