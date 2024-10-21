«СКА-Хабаровск» и «Урал» показали зрителям огненную голевую перестрелку

В Хабаровске в первом настоящем домашнем матче сезона «СКА-Хабаровск» и приехавший в гости «Урал» на радость зрителей устроили настоящую голевую феерию. До финального свистка в воротах соперничавших за победу команд успело побывать шесть мячей, итоговый счёт 3:3, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Нули на табло Тимур Аюпов разменял уже на 1-ой минуте матча. «Урал» после старта матча совершил прорыв в центре, сместил атаку на левый фланг, и форвард сибиряков во вратарской Имамова мастерски замкнул передачу одноклубника. Армейцы восстановили статус-кво уже на исходе 4-ой минуты, Роман Емельянов превосходно сыграл вторым номером в чужой штрафной. Очень скоро «СКА-Хабаровск» вышел вперёд. Рамазан Гаджимурадов пяткой отправил в прорыв Артёма Симоняна, и его точная подача нашла Камрана Алиева — 2:1, когда счётчик времени показывал 07:54 от стартового свистка.
— Однако всё тот же Аюпов сделал дубль, потому на перерыв команды ушли при ничейном счёте — 2:2, — отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». Во втором тайме на Мартин Секулич со штрафного переиграл Ислама Имамова и вывел клуб из Екатеринбурга вперёд, на что армейцы ответили связкой из прорыва Николая Пояркова и паса на него же от Гаджимурадова. 3:3 — боевая ничья.
Следующий матч красно-синие также проводят дома, в гости в крупнейший город Дальнего Востока ожидается «Черноморец» из Новороссийска. Встреча назначена на 16 часов 26 октября в Хабаровске на стадионе имени Ленина.
— Вышли вперёд, но чего-то испугались, легко отыгрались, потом прижались к своим воротам, — прокомментировал результат главный тренер «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский. — В итоге ничья. Да, плюс-минус всегда охота побеждать, но ничья с таким хорошим соперником — это тоже положительный результат.
К 16 туру МЕЛБЕТ-Первой лиги «СКА-Хабаровск» подходит на 11 строчке таблицы с багажом из 18 очков, у «Черноморца» на утро 21 октября 6 позиция и 24 балла. Кстати, в этом туре, сегодня, предстоит выявить сильнейшего ещё в парах «Тюмень» — «Торпедо» и «Чайка» — «Арсенал».