«СКА-Хабаровск» и «Урал» показали зрителям огненную голевую перестрелку

— Однако всё тот же Аюпов сделал дубль, потому на перерыв команды ушли при ничейном счёте — 2:2, — отметили в пресс-службе ФК «СКА-Хабаровск». Во втором тайме на Мартин Секулич со штрафного переиграл Ислама Имамова и вывел клуб из Екатеринбурга вперёд, на что армейцы ответили связкой из прорыва Николая Пояркова и паса на него же от Гаджимурадова. 3:3 — боевая ничья.



Следующий матч красно-синие также проводят дома, в гости в крупнейший город Дальнего Востока ожидается «Черноморец» из Новороссийска. Встреча назначена на 16 часов 26 октября в Хабаровске на стадионе имени Ленина.