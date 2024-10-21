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В Красноярске на рабочей неделе будет облачно и дождливо

Опубликован прогноз погоды на начавшуюся рабочую неделю в Красноярске.

Сейчас в Олбани: +11° 0 м/с 76% 759 мм рт. ст. +11°
Источник: Reuters

Прогноз составили красноярские синоптики Apple Weather.

В понедельник, 21 октября, днем температура воздуха поднимется до +7 градусов, будет постоянная облачность, без дождей. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью прогнозируется +2 градуса.

Во вторник температура воздуха поднимется до +5 градусов днем, а также упадет до +1 градуса ночью. Будет облачно, дождь.

В среду температура воздуха днем составит +3 градуса, а ночью она опустится до −2 градусов. Будет облачно, сильный ветер.

Самыми теплыми днями станут четверг и пятница. В четверг прогнозируется +8 градусов днем, а также ожидается −2 градуса ночью. Будет облачно, кратковременный дождь. В пятницу без осадков, а столбик термометра поднимется до +8 градусов днем. Обещают облачность. Ночью будет +3 градуса.