В Красноярске на рабочей неделе будет облачно и дождливо

Прогноз составили красноярские синоптики Apple Weather.
В понедельник, 21 октября, днем температура воздуха поднимется до +7 градусов, будет постоянная облачность, без дождей. Порывы ветра до 15 метров в секунду. Ночью прогнозируется +2 градуса.
Во вторник температура воздуха поднимется до +5 градусов днем, а также упадет до +1 градуса ночью. Будет облачно, дождь.
В среду температура воздуха днем составит +3 градуса, а ночью она опустится до −2 градусов. Будет облачно, сильный ветер.
Самыми теплыми днями станут четверг и пятница. В четверг прогнозируется +8 градусов днем, а также ожидается −2 градуса ночью. Будет облачно, кратковременный дождь. В пятницу без осадков, а столбик термометра поднимется до +8 градусов днем. Обещают облачность. Ночью будет +3 градуса.