В Красноярске на рабочей неделе будет облачно и дождливо

Самыми теплыми днями станут четверг и пятница. В четверг прогнозируется +8 градусов днем, а также ожидается −2 градуса ночью. Будет облачно, кратковременный дождь. В пятницу без осадков, а столбик термометра поднимется до +8 градусов днем. Обещают облачность. Ночью будет +3 градуса.