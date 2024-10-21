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Октябрь еще порадует приморцев теплом: прогноз синоптиков

ВЛАДИВОСТОК, 21 октября, ФедералПресс. Синоптики Примгидромета подготовили прогноз погоды для Приморья на начало следующей недели.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Mail.ru

В среду ночью осадки охватят южные территории региона, а в некоторых местах усилится восточный и северо-восточный ветер. К полудню в западных и южных областях осадки прекратятся, но начнутся в восточных районах. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +13 градусов.

Во Владивостоке в понедельник вечером может пройти небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +5…+7, а днем поднимется до +13…+16 градусов.

Во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны небольшие осадки в виде дождя. Ночью будет тепло, температура составит +9…+11 градусовс, но днем значительного повышения температуры не предвидится.

В среду в Приморском крае прогнозируются осадки в виде небольшого дождя, а также северный ветер. Ночью температура воздуха составит +5…+7 градусов, а днем ожидается +8…+10 градусов.

Ранее глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, когда в городе стартует отопительный сезон. В преддверии подачи тепла активно ведутся работы по подготовке к зиме.