Октябрь еще порадует приморцев теплом: прогноз синоптиков

В среду ночью осадки охватят южные территории региона, а в некоторых местах усилится восточный и северо-восточный ветер. К полудню в западных и южных областях осадки прекратятся, но начнутся в восточных районах. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +13 градусов.
Во Владивостоке в понедельник вечером может пройти небольшой дождь. Ночью температура воздуха опустится до +5…+7, а днем поднимется до +13…+16 градусов.
Во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны небольшие осадки в виде дождя. Ночью будет тепло, температура составит +9…+11 градусовс, но днем значительного повышения температуры не предвидится.
В среду в Приморском крае прогнозируются осадки в виде небольшого дождя, а также северный ветер. Ночью температура воздуха составит +5…+7 градусов, а днем ожидается +8…+10 градусов.
Ранее глава Владивостока Константин Шестаков сообщил, когда в городе стартует отопительный сезон. В преддверии подачи тепла активно ведутся работы по подготовке к зиме.