Октябрь еще порадует приморцев теплом: прогноз синоптиков

В среду ночью осадки охватят южные территории региона, а в некоторых местах усилится восточный и северо-восточный ветер. К полудню в западных и южных областях осадки прекратятся, но начнутся в восточных районах. Температура воздуха будет колебаться от +6 до +13 градусов.