Улицу Павла Морозова в Хабаровске частично перекрыли для движения транспорта

На улице Павла Морозова в Хабаровске сегодня, 21 октября, вводятся ограничения на движение транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», частичное перекрытие автомобильной дороги связано с аварийно-восстановительным ремонтом на канализационном коллекторе, которые продлятся до 6 ноября включительно. Работы ведутся на участке между улицей Кубяка и переулком Инским. Движение организовано по третьей и четвёртой полосам дороги в сторону центра города.
— Все мы помним, что в июле произошла просадка грунта в районе улицы Павла Морозова, 50 на проезжей части. По нашим наблюдениям, в тот момент уровень Амура достиг своего пика, и поэтому доскональные исследования невозможно было провести. Уровень понизился ориентировочно в начале сентября. После этого был поставлен точный диагноз: основание трубопровода было вновь подмыто вследствие поднятия уровня реки, и он просел, — сообщил начальник цеха «Водоотведение» МУП «Водоканал» Андрей Стрельников.
По информации пресс-службы администрации краевой столицы, помимо это на данном участке сетей зафиксирована повсеместная расстыковка трубопроводов и разрушение бетонного защитного и нижнего слоя арматурного каркаса из-за коррозии. Сразу после проведения диагностики приступить к ремонту не вышло — необходимо было обсудить, какую технологию лучше использовать. В итоге остановились на методе инициирования земли.
Технология подразумевает инъекции в грунт большого количества цементно-водного раствора, который при взаимодействии с материалами в земле укрепляет их и становится как бетон. Данный способ позволяет надёжно укрепить основание трубопровода. Подрядчиком выступило ООО «Мит Партнёр», которая специализируется на подземных работах. Вместо полномасштабных раскопок будет пробурено порядка 180 скважин, через которые под большим давлением будет нагнетаться раствор.