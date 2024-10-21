Улицу Павла Морозова в Хабаровске частично перекрыли для движения транспорта

— Все мы помним, что в июле произошла просадка грунта в районе улицы Павла Морозова, 50 на проезжей части. По нашим наблюдениям, в тот момент уровень Амура достиг своего пика, и поэтому доскональные исследования невозможно было провести. Уровень понизился ориентировочно в начале сентября. После этого был поставлен точный диагноз: основание трубопровода было вновь подмыто вследствие поднятия уровня реки, и он просел, — сообщил начальник цеха «Водоотведение» МУП «Водоканал» Андрей Стрельников.