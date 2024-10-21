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Омичи столкнулись с трудностями при перелете из Сочи в Омск

Им предлагают перенести дату вылета или вернуть билеты.

Источник: Аргументы и факты

Омичи, вылетающие из Сочи в Омск, в субботу, 19 октября, столкнулись с проблемами.

В распоряжении редакции «АиФ в Омске» оказалась переписка пассажиров с авиакомпанией «Nordwing», в которой говорится, что из-за замены воздушного судна мест в салоне самолета стало меньше, так что не все смогут попасть в Омск в намеченное время.

Пассажирам предложили перенести дату вылета на другой день, либо произвести вынужденную сдачу билетов. Если ни одно из предложений не подходит, в аэропорт нужно приехать заблаговременно.

Позднее стало известно, что подобная ситуация случилась на рейсе, который следовал из Москвы в Сургут. Перевозчик «Ютэйр» объяснил пассажирам, что система «решила»: четыре человека в салон самолета не входят, несмотря на электронную регистрацию и пройденный контроль.

Ранее мы писали, что с приземлившегося в поле самолета сняли кабину пилотов.