Омичи столкнулись с трудностями при перелете из Сочи в Омск

В распоряжении редакции «АиФ в Омске» оказалась переписка пассажиров с авиакомпанией «Nordwing», в которой говорится, что из-за замены воздушного судна мест в салоне самолета стало меньше, так что не все смогут попасть в Омск в намеченное время.