Омичи столкнулись с трудностями при перелете из Сочи в Омск

Омичи, вылетающие из Сочи в Омск, в субботу, 19 октября, столкнулись с проблемами.
В распоряжении редакции «АиФ в Омске» оказалась переписка пассажиров с авиакомпанией «Nordwing», в которой говорится, что из-за замены воздушного судна мест в салоне самолета стало меньше, так что не все смогут попасть в Омск в намеченное время.
Пассажирам предложили перенести дату вылета на другой день, либо произвести вынужденную сдачу билетов. Если ни одно из предложений не подходит, в аэропорт нужно приехать заблаговременно.
Позднее стало известно, что подобная ситуация случилась на рейсе, который следовал из Москвы в Сургут. Перевозчик «Ютэйр» объяснил пассажирам, что система «решила»: четыре человека в салон самолета не входят, несмотря на электронную регистрацию и пройденный контроль.
Ранее мы писали, что с приземлившегося в поле самолета сняли кабину пилотов.