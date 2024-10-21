Выставка афганских товаров открылась в Алматы

По ее словам, для работы на выставке в Алматы приехали 12 талантливых женщин. Их handmade товары пользуются высоким спросом как в Афганистане, так и за его пределами. Изделия афганских мастериц находят признание в Германии, Франции и Америке, где уже существуют представительства, занимающиеся продвижением их продукции. Фереба Насеери надеется, что в ходе алматинской выставки удастся наладить контакты с местными предпринимательницами для дальнейшего сотрудничества.