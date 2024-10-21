Выставка афганских товаров открылась в Алматы

Это вторая по счету выставка традиционной афганской продукции в Казахстане, организуемая при поддержке Министерства торговли и интеграции и Центра развития торговой политики Qaztrade. В открытии мероприятия приняли участие зампремьера Серик Жумангарин и министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи.
Масштаб организованной в Алматы выставки в два раза превышает проведенную в 2023 году в Астане: на площади в 1024 кв.м в выставочного комплекса «Атакент-Экспо» представлены товары более 80 афганских компаний и свыше 150 представителей афганского бизнес-сообщества.
Стоить отметить, что в выставке принимают участие представители The First Microfinance Bank, Islamic Bank of Afghanisan, Ghazanfar Bank.
«Казахстан рассматривает Афганистан как важного и неотъемлемого партнера в Южной и Центральной Азии. Несмотря на общемировые кризисы, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться. Казахстан не только продвигает свою продукцию на афганский рынок, но и способствует выходу афганских товаров на казахстанский».
Владелец компании «Haidar Rafat LTD» Абдул Басир впервые посетил Казахстан. Он представил на выставке уникальную коллекцию национальных ювелирных украшений, медных кувшинов и антиквариата.
«Я привез в Казахстан старинные изделия, среди которых один из самых древних экспонатов, выставленных на продажу, имеет международный сертификат антиквариата».
Он выразил надежду на сотрудничество с музеями Казахстана, подчеркивая важность обмена культурным наследием и поддержания традиций между странами.
Фереба Насеери, директор компании и глава Ассоциации женщин-бизнесменов в Афганистане, представила на выставке уникальные изделия ручной работы, созданные из натурального сырья.
По ее словам, для работы на выставке в Алматы приехали 12 талантливых женщин. Их handmade товары пользуются высоким спросом как в Афганистане, так и за его пределами. Изделия афганских мастериц находят признание в Германии, Франции и Америке, где уже существуют представительства, занимающиеся продвижением их продукции. Фереба Насеери надеется, что в ходе алматинской выставки удастся наладить контакты с местными предпринимательницами для дальнейшего сотрудничества.
Выставка традиционных афганских товаров в Алматы пройдет с 20 по 22 октября 2024 года. 22 октября в Алматы состоится казахстанско-афганский бизнес-форум, в рамках которого участники обсудят новые возможности сотрудничества на B2B встречах.