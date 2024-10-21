Девятибалльные пробки в Иркутске 21 октября 2024 с утра парализовали движение

Пробки в Иркутске 21 октября 2024 успели задать настрой на день некоторым автовладельцам. К девятибалльным заторам по пятницам уже многие привыкли, а вот в понедельник столкнуться с ними никто не ожидал. Водители делятся, что на некоторых участках дорог приходилось стоять по часу.