Олбани
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятибалльные пробки в Иркутске 21 октября 2024 с утра парализовали движение

Пробки парализовали движение в Иркутске утром 21 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске 21 октября 2024 успели задать настрой на день некоторым автовладельцам. К девятибалльным заторам по пятницам уже многие привыкли, а вот в понедельник столкнуться с ними никто не ожидал. Водители делятся, что на некоторых участках дорог приходилось стоять по часу.

Пробки в Иркутске 21 октября 2024

— Ну опять пробка, сколько можно?

— Я так понимаю нет смысла даже из дома выходить на работу. Не доеду…

— Я опять на пары опаздываю, стоит ли вообще ехать, — пишут в сервисе онлайн-карт 2ГИС пассажиры и водители.

Пробки в Иркутске 21 октября 2024 парализовали движение в части Свердловского и Ленинского округов. Так в последнем стоят улицы Розы Люксембург, Объездная дорога, Трактовая и Иркутный мост. В Свердловском заторы появились по улицам Маяковского, Гоголя, Джамбула, Боткина, 2-ая железнодорожная и Глазковский мост.

Также нет движения по Сурнова, Олега Кошевого, Рабочего Штаба и части Качугского тракта.