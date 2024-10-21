Девятибалльные пробки в Иркутске 21 октября 2024 с утра парализовали движение

Пробки в Иркутске 21 октября 2024 успели задать настрой на день некоторым автовладельцам. К девятибалльным заторам по пятницам уже многие привыкли, а вот в понедельник столкнуться с ними никто не ожидал. Водители делятся, что на некоторых участках дорог приходилось стоять по часу.
Пробки в Иркутске 21 октября 2024
— Ну опять пробка, сколько можно?
— Я так понимаю нет смысла даже из дома выходить на работу. Не доеду…
— Я опять на пары опаздываю, стоит ли вообще ехать, — пишут в сервисе онлайн-карт 2ГИС пассажиры и водители.
Пробки в Иркутске 21 октября 2024 парализовали движение в части Свердловского и Ленинского округов. Так в последнем стоят улицы Розы Люксембург, Объездная дорога, Трактовая и Иркутный мост. В Свердловском заторы появились по улицам Маяковского, Гоголя, Джамбула, Боткина, 2-ая железнодорожная и Глазковский мост.
Также нет движения по Сурнова, Олега Кошевого, Рабочего Штаба и части Качугского тракта.