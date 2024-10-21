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В Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе

Работы закончили на двух полосах в сторону «Планеты».

Источник: Соцсети

20 октября в Красноярске частично открыли развязку на Северном шоссе. В городском департаменте градостроительства сообщили, что работы закончили на двух полосах в сторону ТРЦ «Планеты».

При этом на третьей полосе ремонт еще продолжается.

— Также работы будут идти на путепроводе, ведущем в сторону Солнечного, — добавили в администрации города.

Напомним, что дорогу, связывающую Взлетку с микрорайоном Солонцы-2, должны были сдать еще в ноябре 2023 года, однако компания «Сибиряк» с этой задачей не справилась. В декабре того же года контракт с ней расторгли.