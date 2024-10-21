К зимнему сезону в Перми подготовили 345 единиц спецтехники (тракторы, самосвалы, погрузчики, автогрейдеры), из которых 86 единиц — это средства малой механизации (техника для уборки тротуаров и остановок). Для сравнения — в 2023 году использовалось 262 единицы, из которых 72 единицы — средства малой механизации.