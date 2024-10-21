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К зимнему сезону в Перми подготовили 345 единиц спецтехники

Это почти на 100 единиц больше, чем в прошлом году.

Источник: Мэрия Перми

К зимнему сезону в Перми подготовили 345 единиц спецтехники (тракторы, самосвалы, погрузчики, автогрейдеры), из которых 86 единиц — это средства малой механизации (техника для уборки тротуаров и остановок). Для сравнения — в 2023 году использовалось 262 единицы, из которых 72 единицы — средства малой механизации.

При этом во время продолжительных снегопадов подрядчики могут нанимать дополнительную технику. Как сообщают в городской администрации, снегоуборочная техника на 100% готова к зимнему сезону.