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Приметы на день Трифона и Пелагеи: что нельзя делать 21 октября 2024 года

В понедельник, 21 октября, чтят память Пелагеи Антиохийской и Трифона Вятского, жившего в 16 веке.

В понедельник, 21 октября, чтят память Пелагеи Антиохийской и Трифона Вятского, жившего в 16 веке. В народном календаре день получил наименование Трифон и Пелагея, а также Ознобица, Ознобуха.

Что можно делать 21 октября:

  • в старину в это время бочки с соленьями опускать в водоемы, так как холодная вода могла помочь сохранить овощи;
  • женщины садились за вязание и вязали одежду для семьи, а также чинили и зашивали вещи;

Что нельзя делать 21 октября:

  • ругаться;
  • лениться;
  • носить порванные вещи;
  • рассказывать кому-либо свои сны пока не село солнце;

Народные приметы:

  • низкие облака — к морозам;
  • с березы опали все листья — снег, который не будет таять, придет не скоро;
  • в лесах еще есть много грибов — холода не быстро наступят.