Приметы на день Трифона и Пелагеи: что нельзя делать 21 октября 2024 года

В понедельник, 21 октября, чтят память Пелагеи Антиохийской и Трифона Вятского, жившего в 16 веке. В народном календаре день получил наименование Трифон и Пелагея, а также Ознобица, Ознобуха.
Что можно делать 21 октября:
- в старину в это время бочки с соленьями опускать в водоемы, так как холодная вода могла помочь сохранить овощи;
- женщины садились за вязание и вязали одежду для семьи, а также чинили и зашивали вещи;
Что нельзя делать 21 октября:
- ругаться;
- лениться;
- носить порванные вещи;
- рассказывать кому-либо свои сны пока не село солнце;
Народные приметы:
- низкие облака — к морозам;
- с березы опали все листья — снег, который не будет таять, придет не скоро;
- в лесах еще есть много грибов — холода не быстро наступят.