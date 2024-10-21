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Кировский район стал самым грязным по итогам субботника в Новосибирске

В Новосибирске прошел осенний субботник, в городской администрации подготовили отчеты по вывозу собранного мусора: самым грязным оказался Кировский район.

С территории Кировского района Новосибирска было вывезено более 1 372 тонн мусора. Для сравнения, Октябрьский район находится в антирейтинге на втором месте, но с отрывом почти в три раза — 526 тонн.

В советском районе собрано 283 тонны мусора. В Ленинском районе собрано 230 тонн.

153 тонны мусора вывезли из Центрального, Железнодорожного и Заельцовского районов города. В Первомайском районе собрали 120 тонн, в Дзержинском — 104 тонны, в Калининском собрали меньше всего — 32 тонны.

На прошедших выходных в Новосибирске в рамках субботника было вывезено 800 кубометров старых автопокрышек.

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