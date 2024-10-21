Кировский район стал самым грязным по итогам субботника в Новосибирске

С территории Кировского района Новосибирска было вывезено более 1 372 тонн мусора. Для сравнения, Октябрьский район находится в антирейтинге на втором месте, но с отрывом почти в три раза — 526 тонн.
В советском районе собрано 283 тонны мусора. В Ленинском районе собрано 230 тонн.
153 тонны мусора вывезли из Центрального, Железнодорожного и Заельцовского районов города. В Первомайском районе собрали 120 тонн, в Дзержинском — 104 тонны, в Калининском собрали меньше всего — 32 тонны.
На прошедших выходных в Новосибирске в рамках субботника было вывезено 800 кубометров старых автопокрышек.