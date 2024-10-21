Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре нашли нового перевозчика на маршрут № 8

66 квартал» будет обслуживать новый перевозчик.
Источник: Freepik

В Комсомольске-на-Амуре автобусный маршрут № 8 «Улица Уральская — 66 квартал» будет обслуживать новый перевозчик. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с 21 октября к работе приступает компания ППК.

Движение автобусов будет проходить через улицу Ленинградская. Стоимость проезда — 50 рублей. Интервал движения — 20−25 минут. Прежний перевозчик отказался обслуживать маршрут, о чем подал уведомление в администрацию города.

Читайте также: С 21 октября будет ограничено автодвижение по улице Павла Морозова в Хабаровске.