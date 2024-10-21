В Комсомольске-на-Амуре нашли нового перевозчика на маршрут № 8

В Комсомольске-на-Амуре автобусный маршрут № 8 «Улица Уральская — 66 квартал» будет обслуживать новый перевозчик. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, с 21 октября к работе приступает компания ППК.
Движение автобусов будет проходить через улицу Ленинградская. Стоимость проезда — 50 рублей. Интервал движения — 20−25 минут. Прежний перевозчик отказался обслуживать маршрут, о чем подал уведомление в администрацию города.
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