Хабаровскэнергосбыт вводит ограничения подачи электроэнергии для неплательщиков в Хабаровске

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») совместно с управляющими и сетевыми компаниями продолжает ограничивать подачу электроснабжения в квартиры и дома неплательщиков. До конца года по всему Хабаровскому краю запланировано более 1,4 тыс. рейдовых мероприятий энергетиков в многоквартирных домах со специалистами управляющих компаний и ТСЖ, в частном секторе — сетевых компаний. В октябре в график на ограничение подачи […]