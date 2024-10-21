Хабаровскэнергосбыт вводит ограничения подачи электроэнергии для неплательщиков в Хабаровске

Хабаровскэнергосбыт (филиал ПАО «ДЭК») совместно с управляющими и сетевыми компаниями продолжает ограничивать подачу электроснабжения в квартиры и дома неплательщиков. До конца года по всему Хабаровскому краю запланировано более 1,4 тыс. рейдовых мероприятий энергетиков в многоквартирных домах со специалистами управляющих компаний и ТСЖ, в частном секторе — сетевых компаний.
В октябре в график на ограничение подачи энергоресурсов включены клиенты, проживающие в Хабаровске, Комсомольском, Амурском и Советско-Гаванском районе, которые не оплачивают задолженность за потребленную электроэнергию.
Согласно действующему законодательству, энергетики имеют право отключить электроэнергию, если потребитель накопил задолженность в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за услугу, исчисленных исходя из норматива потребления. В таком случае ему направляется уведомление о наличии задолженности и предупреждение о вводе ограничения энергоснабжения. Если в течение 20 дней со дня уведомления абонент не предпринимает мер по погашению долга, то подача услуги ограничивается без повторного предупреждения.
С 21 по 30 октября 2024 года в Хабаровске, в случае не погашения имеющейся задолженности, ограничения электроэнергии будут проводиться по адресам:
— в Центральном районе
ул. Войкова, д. 5.
ул. Дзержинского, д. 6, 8, 38.
ул. Запарина, д. 32, 59.
ул. Ленина, д. 21, 25.
ул. Ленинградская, д. 35а.
ул. Волочаевская, д. 153.
ул. Владивостокская, д. 49.
— в Железнодорожном районе
ул. Ленинградская, д. 56 В.
ул. Шелеста, д. 112, 120.
ул. Совхозная, д. 31.
ул. Шатова, д. 4а, 6а.
ул. Алексеевская, д. 44.
кв-л Дос, д. 32, 37, 38, 40, 45, 54, 55, 56, 59, 73, 74, 75, 77.
ул. Гагарина, д. 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 4б, 5а, 5б, 12, 13б, 14, 18.
ул. Семашко, д. 14, 16, 18.
ул. Аэродромная, д. 1а, 1б, 11, 7, 7а, 13, 15, 98.
ул. Школьная, д. 10, 10а, 11.
ул. Музыкина, д. 4 стр. 1.
ул. Совхозная, д. 35/3.
ш. Матвеевское, д. 1, 1а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 13, 11, 16, 19, 20, 22.
ул. Данчука, д. 2, 4, 6, 8.
ул. Аэродромная, д. 9, 11.
ул. Калинина, д. 33.
ул. Заозерная, д. 52.
ул. Ухтомского, д. 19, 37, 45, 47, 55.
ул. Фрунзе, д. 111.
ул. Владивостокская, д. 44, 44а, 44б, 61, 61а.
пер. Ленинградский, д. 11.
ул. Краснодарская, д. 19, 21а, 23б, 23а.
ул. Больничная, д. 2б, 2 В, 6.
ул. Вяземская, д. 3, 7.
ул. Станционная, д. 8.
ул. Владивостокская, д. 35, 44а.
ул. Станционная, д. 3, 5.
пер. Ленинградский, д. 13.
ул. Шелеста, д. 116.
— в Кировском районе
ул. Льва Толстого, д. 34, 36, 40, 42, 44, 46.
ул. Лейтенанта Шмидта, д. 7, 11, 15.
ул. Некрасова, д. 55.
ул. Казачья гора, д. 13.
ул. Джамбула, д. 25.
ул. Известковая, д. 31а.
ул. Яшина, д. 29, 38.
ул. Брестская, д. 4.
ул. Брестская, д. 22.
ул. Кузнечная, д. 49.
ул. Бойко Павлова, д. 20.
ул. Чкалова, д. 21.
— В Краснофлотском районе
ул. Тихоокеанская, д. 126, 170, 172, 174, 174а, 176, 178, 186, 188, 190, 192, 196.
ул. Трехгорная, д. 61к, 61и.
ул. Трехгорная, д. 97.
ул. Профессора Даниловского М. П., д. 20.
ул. Уборевича, д. 54, 66.
ул. Уборевича, д. 68, 76, 80.
— в Индустриальном районе
ул. Краснореченская, д. 5, 36, 22, 56, 65, 117а, 49, 203, 64, 167, 107, 173, 42а, 23, 32.
ул. Союзная, д. 5, 8, 11, 13, 25, 27, 27а, 27б, 29, 29а, 29б, 72, 82, 82а, 90, 92.
ул. Индустриальная, д. 2, 2а, 2 г, 2д, 2е, 3, 3а, 4, 5, 7.
ул. Трамвайная, д. 3, 4, 5, 7, 9, 15.
ул. Флегонтова, д. 6, 9, 10, 14, 14а, 14б, 16, 20, 21, 35.
ул. Суворова, д. 11, 13, 15, 15а, 17а.
ул. Мате Залки, д. 31, 33, 35, 37, 41, 44, 46, 50, 54, 56.
ул. Магаданская, д. 28, 33, 34а, 35а.
ул. Автобусная, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14а, 14.
ул. Ульяновская, д. 160а, 160б, 160, 162а, 164а, 164, 166.
ул. Шеронова, д. 3, 5, 7.
ул. Волочаевская, д. 73а, 80, 82, 83.
ул. Блюхера, д. 1, 1а, 2, 3, 4.
ПАО «ДЭК» напоминает, что в случае введения ограничения подачи электроэнергии необходимо оплатить долг в полном объеме, а также судебные издержки, если гарантирующий поставщик обратился в суд.