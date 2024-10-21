Верующие 21 октября чтут память иконы «Избавительница от бед»: о чем и как правильно просить

История этой иконы поистине похожа на чудо. В 1917 году одной из жительниц села Ташла в Самарской губернии во сне явилась Богоматерь и велела выкопать в овраге свой образ. Девушка вместе с двумя подругами действительно отыскали в указанном месте икону, а из ямки, откуда она была извлечена, внезапно забил родник.
Святыню перенесли в Троицкий храм в Ташле, который сначала даже оставляли открытым на ночь, чтобы все желающие могли поклониться Божьей Матери. По молитвам перед ней тогда многие исцелялись от болезней и получали помощь в своих нуждах. Дата обретения 21 (8) октября стала днем празднования в честь Ташлинского образа.
Через некоторое время икона исчезла, причем из закрытой церкви. Нашли ее вновь те же девушки. Узнав о пропаже, они пошли к колодцу и часовне, сооруженным на месте обретения образа, и увидели его плавающим в воде. Позвали настоятеля ташлинского прихода отца Димитрия и возвратили икону в храм. В память об этом еще один праздник отмечается в епархии 23 (11) декабря.
Подробности этих событий известны из воспоминаний непосредственной их участницы Феодосии Атякшевой. Она прожила без малого сто лет, почти сорок из которых пела в церковном хоре.
Перед иконой «Избавительница» молятся при всех тяжких обстоятельствах, просят о помощи и исцелении от телесных и душевных болезней. Можно читать как специально для этого составленную молитву, так и любую другую известную, обращенную к Божьей Матери. Помолиться можно и своими словами.
Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»: О, Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, егда́ попро́сим, бу́ди Изба́вительнице на́ша, на Тя бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ши ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши, успоко́й и обра́дуй нас, лю́бящих Твоего́ Безнача́льного Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.
По материалам из открытых источников и журнала «Фома».