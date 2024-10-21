Верующие 21 октября чтут память иконы «Избавительница от бед»: о чем и как правильно просить

Через некоторое время икона исчезла, причем из закрытой церкви. Нашли ее вновь те же девушки. Узнав о пропаже, они пошли к колодцу и часовне, сооруженным на месте обретения образа, и увидели его плавающим в воде. Позвали настоятеля ташлинского прихода отца Димитрия и возвратили икону в храм. В память об этом еще один праздник отмечается в епархии 23 (11) декабря.