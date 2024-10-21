Угроза цунами в Приморье: что говорят в Примгидромете о небывалом отливе

«Как перед цунами», — такими комментариями пользователи соцсетей из Приморья сопровождали видео сильнейшего отлива, который произошел в воскресенье, 20 октября.
Вода в некоторых бухтах, например, Ахлестышева и Большая Тайваза, отошла от берега на несколько метров. Такого сильного отлива в этих местах местные жители ни разу не наблюдали. Очевидцы писали, что смогли пройтись по сухому дну в тех местах, где обычно купались, и воды там было по пояс и даже по грудь.
Пользователи соцсетей уверяли: такой сильный отлив — это всегда знак скорого цунами. Ведь перед тем, как огромная волна обрушится на берег, море ненадолго отходит от берега.
Однако в пресс-службе Примгидромета поспешили успокоить приморцев. В разговоре с журналистом «ФедералПресс» синоптики объяснили, что угрозы цунами в Приморском крае нет.
«Цунами мы не ждали: чтобы оно произошло, должно было произойти цунамигенное землетрясение — это землетрясение с определенными параметрами в определенной местности. Такого события у нас не было», — рассказали в Примгидромете.
Синоптики объяснили причины столь сильного отлива ветром:
«Мы связываем такое явление с ветровой нагрузкой: был сильный ветер, и произошел так называемый ветровой сгон воды», — объяснили синоптики.
Отметим, что угроза цунами для жителей Приморья — не простой звук. По данным МЧС, регион действительно может быть подвержен воздействию цунами. Также угроза есть на Камчатке, Курилах и Сахалине.
«Основным поражающим фактором при цунами являются мощные, высокие волны, обрушивающиеся на побережье. Они распространяются с большой скоростью (от 50 до 1000 км/ч). Опасность цунами заключается еще и в том, что за первой волной следует, как правило, ряд повторных, более мощных», — объяснили в МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Приморье на середину недели объявлено штормовое предупреждение. На регион обрушится мощный циклон.