Угроза цунами в Приморье: что говорят в Примгидромете о небывалом отливе

Вода в некоторых бухтах, например, Ахлестышева и Большая Тайваза, отошла от берега на несколько метров. Такого сильного отлива в этих местах местные жители ни разу не наблюдали. Очевидцы писали, что смогли пройтись по сухому дну в тех местах, где обычно купались, и воды там было по пояс и даже по грудь.