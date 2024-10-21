Пассажиропоток в речном пункте пропуска Хабаровск — Фуюань вырос почти в 4 раза

Несмотря на короткий сезон, турпоток побил допандемийный уровень почти в четыре раза, сообщает ИА AmurMedia.
С 19 октября завершилась пассажирская навигация в речном пункте пропуска Хабаровск. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ФГКУ Росгранстрой.
Как рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни, проведение процедур государственного контроля в речном пункте пропуска Хабаровск приостанавливается из-за значительного снижения уровня воды в реке Амур. Это влияет на безопасное транспортное сообщение между Россией и Китаем.
Международное транспортное сообщение стартовало в этом году с 7 мая 2024 года. За этот период российско-китайскую пересекли более 68 тысяч пассажиров — 47,6 тыяч. китайских и 20,4 тысяч российских граждан.
Пассажиропоток в пункте пропуска вырос почти в 4 раза по сравнению с летней пассажирской навигацией 2023 года.