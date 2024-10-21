Районы края получат 17 автомобилей УАЗ для борьбы с пожарами

«Ранее в этом году лесопожарные подразделения получили 48 единиц новой спецтехники по нацпроекту “Экология” — это автомобили УАЗ, грузовики “Урал” с краном-манипулятором, моторную лодку. На обновления автопарка в 2024 году из федерального бюджета было выделено 188,7 млн рублей. Благодаря ежегодному финансированию автопарк краевого Лесопожарного центра за последние пять лет обновился более чем на 50%», — отметили в Минприроды края.