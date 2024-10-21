Районы края получат 17 автомобилей УАЗ для борьбы с пожарами

17 автомобилей УАЗ отправятся в лесопожарные станции края: Байкитскую, Тунгусско-Чунскую, Эвенкийскую, Борскую, Нижне-Енисейскую, Тюхтетскую, Чуноярскую, Таёжинскую, Долгомостовскую, Иланскую, Большеулуйскую, Ачинскую, Балахтинскую, Верхнеманскую, Каратузскую, Усинскую, Саянскую.
Уже весной технику будут использовать для патрулирования лесов и тушения возгораний. Покупку техники профинансировал региональный бюджет. Ее стоимость составила 27,2 млн рублей.
«Ранее в этом году лесопожарные подразделения получили 48 единиц новой спецтехники по нацпроекту “Экология” — это автомобили УАЗ, грузовики “Урал” с краном-манипулятором, моторную лодку. На обновления автопарка в 2024 году из федерального бюджета было выделено 188,7 млн рублей. Благодаря ежегодному финансированию автопарк краевого Лесопожарного центра за последние пять лет обновился более чем на 50%», — отметили в Минприроды края.
Автомобили с повышенной проходимостю помогают огнеборцам оперативнее добираться до мест возникновения возгораний и ликвидировать пожары на малых площадях. Благодаря своевременному реагированию в 2024 году в крае зарегистрированы самые низкие показатели горимости лесов за последние 10 лет.
«Благодаря федеральной и краевой поддержке нам удаётся ежегодно обновлять материально-техническую базу авиаотделений и лесопожарных станций, — рассказал Виталий Простакишин, директор краевого Лесопожарного центра. — Хорошее и стабильное оснащение — это залог качественной работы по борьбе с лесными пожарами. Современная техника повышает эффективность патрулирования и оперативность ликвидации очагов, что позволяет уменьшить площади, пройденные огнём».