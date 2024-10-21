Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке прошёл книжный своп

Обмен книгами популярен у читателей краевого центра.

Источник: Аргументы и факты

Книжный своп провела в субботу муниципальная библиотека № 10. Своп — это обмен прочитанной литературой, явление современного и полезное, ставшее для горожан своего рода хобби. Мероприятие организовано сотрудниками библиотеки, в нём всё продумано до мелочей. Для того, чтобы книголюбы не заскучали, своп дополнили развлекательной программой.

Житель района Эгершельд Дмитрий Трепалов — любитель детективов и фантастики, завсегдатай, один из самых активных читателей библиотеки № 10, коллекционер редких литературных изданий. Книжный своп для него — шанс обнаружить что-то необычное, то, что он еще не читал. Так, он мечтает найти уникальную серию Агаты Кристи, ранние произведения советских фантастов.

«Покупая серию неизвестного ранее, нового автора, ты не знаешь, готов ли оставить её в своей коллекции навсегда. Своп — это возможность обменять книгу достойную по содержанию, хорошего качества на равноценную. Я очень благодарен за организацию подобных акций», — рассказывает книголюб Дмитрий Трепалов.

Библиотека в этом процессе становится грамотным посредником.

«Сначала специалисты дадут оценку принесенной читателями литературы. Посмотрят, подходят ли книги для свопа и выложат их на столе. Не принимаются книги плохого качества, старше 2005 года, журналы, учебники, справочники. Своп — это не прием макулатуры. Книги, не прошедшие отбор, возвращаются», — рассказали организаторы мероприятия.

«Библиотека стремиться быть открытой, идти в ногу со временем, для этого мы проводим такие очные книгообмены, они всегда актуальны. В наше время читать книги — признак образованности, хорошего тона. Своп идеально подходит для знакомства друг с другом и хорошей литературой», — считает заведующий библиотекой Илья Федоров.

В день мероприятия перед библиотекой также создали пешеходную аллею. Было музыкальное сопровождение, горячий чай и теплая атмосфера. Работал игроклуб «Фактор Сёмы».

«Современная библиотека — уникальна. Она может сочетать в себе функции других учреждений культуры, где можно организовать просмотр кино, небольшую театральную постанову, концерт в форме квартирника, выставку, в том числе и настольные игры», — добавил Илья Федоров.

литература