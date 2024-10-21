Во Владивостоке прошёл книжный своп

«Библиотека стремиться быть открытой, идти в ногу со временем, для этого мы проводим такие очные книгообмены, они всегда актуальны. В наше время читать книги — признак образованности, хорошего тона. Своп идеально подходит для знакомства друг с другом и хорошей литературой», — считает заведующий библиотекой Илья Федоров.