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Живой краб из Хабаровского края оказался опасным

Нарушения нашли в лаборатории.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Россельхознадзора выявили превышение допустимого уровня токсичных элементов в партии краба, произведенной в Хабаровском крае. Продукция весом 53,3 тонны не прошла проверку на соответствие нормам безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Исследования проводились 17 октября. Было выявлено значительное превышение допустимого уровня содержания токсичного элемента. Пробы были отобраны Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора для контроля качества и безопасности продукции.

«Лабораторные исследования включали проверку более 20 показателей, по итогам которых было зафиксировано превышение допустимого уровня мышьяка», — рассказали в ведомстве.

По словам специалистов, крабы, как донные животные, подвержены накоплению тяжелых металлов и токсичных элементов, которые содержатся в донных отложениях.

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