Живой краб из Хабаровского края оказался опасным

Специалисты Россельхознадзора выявили превышение допустимого уровня токсичных элементов в партии краба, произведенной в Хабаровском крае. Продукция весом 53,3 тонны не прошла проверку на соответствие нормам безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".