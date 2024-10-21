Живой краб из Хабаровского края оказался опасным

Специалисты Россельхознадзора выявили превышение допустимого уровня токсичных элементов в партии краба, произведенной в Хабаровском крае. Продукция весом 53,3 тонны не прошла проверку на соответствие нормам безопасности. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Исследования проводились 17 октября. Было выявлено значительное превышение допустимого уровня содержания токсичного элемента. Пробы были отобраны Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора для контроля качества и безопасности продукции.
«Лабораторные исследования включали проверку более 20 показателей, по итогам которых было зафиксировано превышение допустимого уровня мышьяка», — рассказали в ведомстве.
По словам специалистов, крабы, как донные животные, подвержены накоплению тяжелых металлов и токсичных элементов, которые содержатся в донных отложениях.