В Екатеринбурге отменилось обещанное похолодание

В ближайшие дни в Екатеринбурге сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Температура воздуха в ближайшие пять суток будет выше нормы на 2−3 градуса.
В понедельник и вторник,
Лишь в четверг, 24 октября, температура начнет снижаться и к 25 октября достигнет показателей −1 градус ночью, +3 градуса — днем. В выходные начнется похолодание.
Также в четверг в Екатеринбурге увеличится вероятность выпадения дождя — до 83%.
Как отмечают специалисты Уралгидромета, на Урале второй месяц наблюдается дефицит осадков. В этот период в Екатеринбурге выпало 9,5 мм осадков или 23% месячной нормы. Совсем не было осадков в Серове и Карпинске. Больше всего влаги досталось Нижнему Тагилу — 24,5 мм или 67% нормы, из них 22 мм в виде мокрого снега.
Как ранее сообщалось, 8 октября в 16:00 в Екатеринбурге был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений. По данным телеграм-канала «Уральский Гидрометцентр», ранее рекордная высокая температура была зафиксирована в этот день в 1956 году. Тогда столбик термометра поднялся до 20 градусов.