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В Екатеринбурге отменилось обещанное похолодание

Резкое ухудшение погоды, ожидавшееся в начале новой рабочей недели, откладывается.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

В ближайшие дни в Екатеринбурге сохранится теплая и сухая погода. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр. Температура воздуха в ближайшие пять суток будет выше нормы на 2−3 градуса.

В понедельник и вторник, 21—22 октября, днем столбик термометра достигнет 7−8 градусов тепла, по ночам также сохранится околонулевая температура. В среду, 23 октября в Екатеринбурге температура ночью поднимется +5, днем — до +9 градусов. Существенных осадков в первой половине недели не ожидается.

Лишь в четверг, 24 октября, температура начнет снижаться и к 25 октября достигнет показателей −1 градус ночью, +3 градуса — днем. В выходные начнется похолодание.

Также в четверг в Екатеринбурге увеличится вероятность выпадения дождя — до 83%.

Как отмечают специалисты Уралгидромета, на Урале второй месяц наблюдается дефицит осадков. В этот период в Екатеринбурге выпало 9,5 мм осадков или 23% месячной нормы. Совсем не было осадков в Серове и Карпинске. Больше всего влаги досталось Нижнему Тагилу — 24,5 мм или 67% нормы, из них 22 мм в виде мокрого снега.

Как ранее сообщалось, 8 октября в 16:00 в Екатеринбурге был зафиксирован температурный рекорд за всю историю наблюдений. По данным телеграм-канала «Уральский Гидрометцентр», ранее рекордная высокая температура была зафиксирована в этот день в 1956 году. Тогда столбик термометра поднялся до 20 градусов.