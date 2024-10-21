В Екатеринбурге отменилось обещанное похолодание

Как отмечают специалисты Уралгидромета, на Урале второй месяц наблюдается дефицит осадков. В этот период в Екатеринбурге выпало 9,5 мм осадков или 23% месячной нормы. Совсем не было осадков в Серове и Карпинске. Больше всего влаги досталось Нижнему Тагилу — 24,5 мм или 67% нормы, из них 22 мм в виде мокрого снега.