Назван самый холодный день в Краснодаре на новой неделе

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В Краснодаре начинается с резкого понижения температуры и осадков. Понедельник 21 октября станет для жителей краевой столицы самым холодным днем на неделе, сообщает KrasnodarMedia.
Утром горожанам рекомендуется взять с собой зонт, чтобы не промокнуть. Ветер западный и не сильный всего 2,2 м/с, но будет усиливаться. Температура воздуха 8−9 градусов, но из-за порывов ветра ощущаться будет как шесть.
Дождь прогнозируется до середины дня и затем пасмурно, потепления не придется ожидать. К вечеру температура упадет еще на два градуса, но зато немного стихнет ветер.