Назван самый холодный день в Краснодаре на новой неделе

Утром горожанам рекомендуется взять с собой зонт, чтобы не промокнуть. Ветер западный и не сильный всего 2,2 м/с, но будет усиливаться. Температура воздуха 8−9 градусов, но из-за порывов ветра ощущаться будет как шесть.