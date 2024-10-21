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Жителей Владивостока обеспокоило поведение водителей автобусов

Говорят, это происходит постоянно.

Источник: Аргументы и факты

Пассажиры автобусов № 31 Патрокл — Луговая постоянно сталкиваются с ситуацией, когда водители требуют оплату наличкой, сообщила одна из местных жительниц Telegram-каналу Patrokl.info.

«Водители вымогают оплату за проезд наличкой, выдумывают, что у них не работает терминал», — рассказала пассажирка.

По её словам, она обсуждала с другими людьми ситуацию, и те подтвердили, что это постоянно так.

Администрация канала посоветовала, куда жаловаться на работу транспорта. Номера диспетчерской, справочной, перевозчиков и другие собраны на сайте.