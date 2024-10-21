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В Новосибирске нашли виновного в отравлении школьников химикатами

Напомним, в школе № 137 проводили обработку от насекомых, после чего 17 учеников обратились с жжением в глазах.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска закончила проверку информации о негативном воздействии препарата для уничтожения насекомых на учеников школы № 137. После дезинсекции дети стали жаловаться на жжение в глазах.

Результаты проверки рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено: 17 учеников пожаловались на жжение в глазах после обработки в школе помещений от насекомых. Шестерым из них понадобилась помощь врачей — им диагностировали аллергическую реакцию. Ещё одного ребёнка положили в больницу с острым ингаляционным отравлением.

По данным правоохранителей, причина кроется в плохой обработке помещений после дезинсекции. Кроме того, зафиксировано — сотрудники не прекратили образовательную деятельность после многочисленных жалоб учеников.

Должностное лицо привлекли к административной ответственности и обязали оплатить штраф. Также, один сотрудник получил дисциплинарное наказание.

Прокуратура