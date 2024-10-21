В Новосибирске нашли виновного в отравлении школьников химикатами

Прокуратура Железнодорожного района Новосибирска закончила проверку информации о негативном воздействии препарата для уничтожения насекомых на учеников школы № 137. После дезинсекции дети стали жаловаться на жжение в глазах.
Результаты проверки рассказали в пресс-службе ведомства.
Установлено: 17 учеников пожаловались на жжение в глазах после обработки в школе помещений от насекомых. Шестерым из них понадобилась помощь врачей — им диагностировали аллергическую реакцию. Ещё одного ребёнка положили в больницу с острым ингаляционным отравлением.
По данным правоохранителей, причина кроется в плохой обработке помещений после дезинсекции. Кроме того, зафиксировано — сотрудники не прекратили образовательную деятельность после многочисленных жалоб учеников.
Должностное лицо привлекли к административной ответственности и обязали оплатить штраф. Также, один сотрудник получил дисциплинарное наказание.