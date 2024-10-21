В Новосибирске нашли виновного в отравлении школьников химикатами

Установлено: 17 учеников пожаловались на жжение в глазах после обработки в школе помещений от насекомых. Шестерым из них понадобилась помощь врачей — им диагностировали аллергическую реакцию. Ещё одного ребёнка положили в больницу с острым ингаляционным отравлением.