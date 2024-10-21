Дождливые дни ожидают новосибирцев во второй половине недели

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В Новосибирске ожидаются дожди в первой половине недели. Об этом сообщил сервис «Яндекс погода».
Во вторник, 22 октября, вдобавок к дождю пойдет снег. Ночью столбики термометров покажут до +1 градуса, а днем — до +4 градусов.
В среду, 23 октября, снег с дождем ожидаются только утром. Ночью потеплеет до +4 градусов, а днем — до +5 градусов.
В четверг, 24 октября, будет непрерывно идти дождь. Ночью температура воздуха составит +5 градусов, а днем — +7 градусов.
Арина ВЛАСЕНКО.