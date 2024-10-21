В Омской области будет создан земельный фонд

Сегодня стало известно, что губернатор Омской области объявил о создании в регионе специального Земельного Фонда, который займется учетом казенной земли и контролем за рациональным её использованием.
По инициативе Губернатора, региональным кабинетом министров принято решение о формировании нового учреждения при областном министерстве имущественных отношений.
Целью «Земельного фонда» станет проведение инвентаризации казенных земель сельскохозяйственного назначения, разработка предложений по эффективному использованию земельных ресурсов для увеличения доходов бюджета региона.
Отмечается, что создание «Земельного фонда» обусловлено необходимостью реализации Доктрины продовольственной безопасности РФ, которая подчеркивает важность рационального использования сельхозугодий, их защиты и сохранения, а также предотвращения сокращения площадей.