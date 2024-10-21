Историческое здание во Владивостоке отремонтируют за 21 миллион рублей

Во Владивостоке отремонтируют историческое здание на Светланской, 52, в котором располагаются полномочное представительство президента РФ в ДФО и ГФИ. Согласно данным на сайте госзакупок, на ремонт выделен 21 миллион рублей, сообщает ИА PrimaMedia.
Закупка проводится на выполнение работ по подготовке проектной документации объекта «Мероприятия по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Владивосток, улица Светланская, дом 52». Заказчиком является КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края». Организации необходимы услуги в области инженерно-технического проектирования. Стоимость ремонта военного дома губернатора составляет 21,5 миллион рублей. На исполнение контракта дается 339 календарных дней. Работы пройдут в два этапа. На данный момент закупка находится на этапе подачи заявок.
Напомним, в этом году запланирован ремонт крыш и фасадов 18 жилых домов Владивостока, которые относятся к памятникам истории и архитектуры. В рамках мероприятия «Сохранение внешнего историко-архитектурного облика зданий и сооружений города Владивостока» муниципальной программы «Жилье и городская среда» правительством Приморского края были выделены средства.
Кроме того, во Владивостоке отремонтировали объект культурного наследия «Дом Демби» на Океанском проспекте, 9, который был построен в 1907—1908 годах. Контракт на восстановительные работы на фасадах и кровле исторического здания был подписан в конце января текущего года. Заказчиком выступило ООО «Дальстройбизнес II».