Историческое здание во Владивостоке отремонтируют за 21 миллион рублей

Кроме того, во Владивостоке отремонтировали объект культурного наследия «Дом Демби» на Океанском проспекте, 9, который был построен в 1907—1908 годах. Контракт на восстановительные работы на фасадах и кровле исторического здания был подписан в конце января текущего года. Заказчиком выступило ООО «Дальстройбизнес II».