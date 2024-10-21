В финал шоу «Ты супер!» прошел Тихон Гунько из Комсомольска-на-Амуре

На телеканале НТВ (18+) прошел последний полуфинал популярного шоу «Ты супер!» (6+). Одним из претендентов на попадание в финал был исполнитель из Комсомольска-на-Амуре Тихон Гунько, сообщает ИА AmurMedia.
Напомним, в шоу принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приёмных семей. Этот проект даст шанс детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе.
— Всё было настолько выдержано стилистически и одежда, и номер. В тебе есть харизма и в жизни ты намерен достичь каких-то высот и мы все желаем тебе этого, — оценил выступление юного дальневосточника Игорь Крутой.
Как ранее сообщало ИА AmurMedia, мама Тихона была ограничена в правах по причине душевной болезни, резко развившейся во время беременности, отец от ребёнка отказался. Тихон родился слабым, перенёс несколько операций, долгое время находился в реанимации и в отделении патологии новорождённых. У мальчика есть сводная сестра по матери, она живёт с отцом. В 2015 году Тихон попал в приёмную семью. Мальчик начал петь в раннем детстве, сегодня является победителем многих вокальных конкурсов. Тихон добрый, активный, жизнерадостный ребёнок, но очень ранимый, болезненно переносит любую несправедливость. Любит животных, обожает море, путешествия и приключения, исполняет мантры на санскрите. Тихон уверен, что станет звездой.
Станет ли Тихон Гунько победителем шоу, мы узнаем в ближайшее время.