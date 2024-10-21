В финал шоу «Ты супер!» прошел Тихон Гунько из Комсомольска-на-Амуре

Как ранее сообщало ИА AmurMedia, мама Тихона была ограничена в правах по причине душевной болезни, резко развившейся во время беременности, отец от ребёнка отказался. Тихон родился слабым, перенёс несколько операций, долгое время находился в реанимации и в отделении патологии новорождённых. У мальчика есть сводная сестра по матери, она живёт с отцом. В 2015 году Тихон попал в приёмную семью. Мальчик начал петь в раннем детстве, сегодня является победителем многих вокальных конкурсов. Тихон добрый, активный, жизнерадостный ребёнок, но очень ранимый, болезненно переносит любую несправедливость. Любит животных, обожает море, путешествия и приключения, исполняет мантры на санскрите. Тихон уверен, что станет звездой.