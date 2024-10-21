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В Башкирии пообещали туманы и температуру не выше +13 градусов

В Башгидрометцентре рассказали о погоде на сегодня, 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на сегодня, 21 октября. По данным метеорологов, в республике не пообещали существенные осадки.

Ветер спрогнозировали умеренный, северо-восточного направления со скоростью 3−8 м/с. Температура воздуха составит +8,+13°. На отдельных участках дорог также пообещали туманы с видимостью 500−1000 метров.

В Уфе сегодня скорость ветра не превысит 3−8 м/с. Температура воздуха составит +9,+11°.

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