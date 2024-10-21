В семи маршрутках Челябинской агломерации с 21 октября подорожал проезд

Напомним, на маршрутах Челябинска № 10, 17, 24, 36, 50, 53, 66 и 86 стоимость проезда увеличится с 33 до 40 рублей, № 13 — с 35 до 43 рублей. Эти изменения начнут действовать в период с 24 октября по 1 ноября в зависимости от перевозчика.