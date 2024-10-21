В семи маршрутках Челябинской агломерации с 21 октября подорожал проезд

Как следует из сообщения областного министерства дорожного хозяйства, с понедельника подорожал проезд на межмуниципальных автобусах, следующих от автостанций «Южная» и «Южные ворота», автовокзалов «Центральный» и «Северные ворота».
На маршрутах № 137, 151 и 156 стоимость увеличилась до 105 рублей, № 197 — 110 рублей, № 199 — 120 рублей, № 200 — 100 рублей, № 201 — 85 рублей.
Таким образом, за одну поездку придется платить больше на 10−15 рублей.
Напомним, на маршрутах Челябинска № 10, 17, 24, 36, 50, 53, 66 и 86 стоимость проезда увеличится с 33 до 40 рублей, № 13 — с 35 до 43 рублей. Эти изменения начнут действовать в период с 24 октября по 1 ноября в зависимости от перевозчика.
Причинами увеличения тарифов перевозчики назвали рост цен на подвижной состав, топливо, техническое обслуживание, страхование, а также необходимость повышения заработной платы водителям.