В Приморье туристку спасли от гибели на горе Пидан

Инцидент произошел в ночь на 19 октября, когда двое туристов из незарегистрированной группы не вернулись с горы. Восхождение началось утром, но во время спуска одна из женщин замёрзла и не смогла продолжить путь, что заставило её брата остаться с ней на вершине. Утром следующего дня другая группа туристов обнаружила пострадавших, оказала первую помощь и установила палатку для утепления женщины.