В Приморье туристку спасли от гибели на горе Пидан

В Шкотовском округе Приморья спасатели МЧС России и волонтёры эвакуировали женщину с переохлаждением с горы Пидан, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого МЧС.
Инцидент произошел в ночь на 19 октября, когда двое туристов из незарегистрированной группы не вернулись с горы. Восхождение началось утром, но во время спуска одна из женщин замёрзла и не смогла продолжить путь, что заставило её брата остаться с ней на вершине. Утром следующего дня другая группа туристов обнаружила пострадавших, оказала первую помощь и установила палатку для утепления женщины.
Спасательная операция началась рано утром 20 октября. Спасатели и волонтёры преодолели сложную гористую местность, пронесли пострадавшую на носилках более 15 километров в условиях холода и ветра, а затем передали её медикам в селе Лукьяновка.
МЧС России напоминает, что регистрировать туристический маршрут у спасателей крайне важно.
Напомним, в Шкотовском районе спасатель не дал погибнуть мужчине, сломавшему обе ноги в лесном массиве. Пострадавший не мог сообщить свое местонахождение и был обнаружен с помощью квадрокоптера. Инцидент произошел в лесу недалеко от Лукьяновки. Спасатель получил информацию от ЕДДС и проявил инициативу — для изучения местности он использовал квадрокоптер.