В Красноярск снова возвращается тепло

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова ожидается потепление. Сегодня, 21 октября, синоптики обещают +6 и +3 в светлое и темное время суток, а также снег.
Завтра днем температура составит +5, а ночью снова опустится до +3.
В среду незначительно похолодает до +2 днем и 0 градусов ночью.
В четверг произойдет температурный скачок и днем потеплеет до +8. Ночью снова похолодает до 0 градусов.
Пятница, 25 октября, станет самым теплым днем недели, ведь в светлое время суток максимальная температура достигнет +10. Ночью синоптики обещают +6.
В субботу ожидается +9 днем и +7 ночью.
В воскресенье незначительно похолодает до +8 и +5 в светлое и темное время суток.