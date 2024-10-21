Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярск снова возвращается тепло

К концу недели в краевой столице потеплеет до +10 градусов.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Krasnoyarskmedia

По данным Gismeteo, на этой неделе в Красноярске снова ожидается потепление. Сегодня, 21 октября, синоптики обещают +6 и +3 в светлое и темное время суток, а также снег.

Завтра днем температура составит +5, а ночью снова опустится до +3.

В среду незначительно похолодает до +2 днем и 0 градусов ночью.

В четверг произойдет температурный скачок и днем потеплеет до +8. Ночью снова похолодает до 0 градусов.

Пятница, 25 октября, станет самым теплым днем недели, ведь в светлое время суток максимальная температура достигнет +10. Ночью синоптики обещают +6.

В субботу ожидается +9 днем и +7 ночью.

В воскресенье незначительно похолодает до +8 и +5 в светлое и темное время суток.