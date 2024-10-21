Магнитная буря 21 октября 2024 года: приближаются сильные возмущения на Солнце

В понедельник, 21 октября, К-индекс не превысит 3 баллов. Весь день показатель геоударов будет колебаться между 1 и 2 баллами, что считается спокойной магнитосферой, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. Такая погода в космосе обычно никак не отражается на состоянии метеозависимых людей.
По прогнозам астрофизиков, во вторник, 22 октября, сила возмущений приблизится к 5 баллами, что классифицируют как магнитную бурю G1. Пик активности Солнца придется на первую половину дня. Метеопаты могут столкнуться с головными болями, бессонницей, ломотой в суставах, повышенной тревожностью и другими проблемами со здоровьем.
В начале недели индекс солнечной активности находится на желтом (практически минимальном) уровне. Накануне на Солнце зафиксировали 4 взрыва балла C. В ночь на понедельник стало известно об одном выбросе плазмы — C5.0.