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Пермский «Молот» одолел противника на выездном матче в Ижевске

Игра завершилась со счетом 2:7 в пользу пермяков.

Источник: БЕЛТА

Пермский хоккейный клуб «Молот» одержал победу на выездном мачте против команды из Ижевска. Игра завершилась со счетом 2:7 в пользу пермяков. Об этом сообщила пресс-служба пермского клуба.

«“Молот” одержал победу в Ижевске, прервав шестиматчевую серию поражений. ХК “Ижсталь” — “Молот” — 2:7. Поздравляем болельщиков и благодарим за поддержку», — пишут в социальных сетях представители клуба.

Ранее «Комсомолка» писала, что, пермском «Молоте» прошли кадровые перестановки. Тренерский штаб хоккейного клуба возглавил 64-летний Евгений Попихин, старшим тренером стал 46-летний Андрей Никишов.

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