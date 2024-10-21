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«Народный университет» открылся в Хабаровске

Социально-культурный проект реализуют ТОГУ и Дальневосточная государственная научная библиотека.

Проект «Народный университет» начал работу в Хабаровске, он включает открытые лекции и консультации учёных по актуальным научным вопросам. Занятия проходят в Дальневосточной государственной научной библиотеке, они продлятся до 14 декабря, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Цель организаторов и участников проекта — помочь хабаровчанам разобраться в массиве противоречивой информации и сформировать собственное суждение на основе научных знаний.

В рамках проекта пройдут лекции и консультации ученых по актуальным научным вопросам, слушатели смогут получить ответы на интересующие их вопросы и выстроить траектории освоения интересующих их проблем на основе учебной и научной литературы, рекомендованной специалистами.

образование