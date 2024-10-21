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В Караганде открыли Центр поддержки жертв бытового насилия

Центр помощи жертвам бытового насилия открыли в Караганде. Временное пребывание здесь составляет от двух дней до месяца, передает DKnews.kz.

Источник: Gov

В центре оказывается юридическая, психологическая и социальная помощь. Помещение рассчитано на 14 человек.

Есть три спальни, кухня с техникой для приготовления пищи, санузлы, стиральная машина и телевизор. Средства на ремонт и оснащение выделены из городского бюджета.

— Год назад в Караганде впервые в республике был открыт Центр поддержки семьи. Он предоставляет значимую помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Теперь мы сделали шаг дальше, открыв Центр для временного размещения женщин, столкнувшихся с бытовым насилием. Основная цель таких учреждений — чтобы женщины не оставались наедине со своими проблемами. Мы стремимся помочь в разрешении конфликтных ситуаций, — говорит заместитель акима города Караганды Ляззат Акильжанова.

Жертвы бытового насилия могут разместиться в центре на основании личного заявления. Для получения информации о защите прав семьи, женщин и детей можно обратиться в контакт-центр по номеру 111.

Адрес Центра поддержки семьи: ул. Чкалова, 7.

Телефоны: (8−7212) 95−58−08, 95−58−09.

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