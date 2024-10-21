В Караганде открыли Центр поддержки жертв бытового насилия

— Год назад в Караганде впервые в республике был открыт Центр поддержки семьи. Он предоставляет значимую помощь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Теперь мы сделали шаг дальше, открыв Центр для временного размещения женщин, столкнувшихся с бытовым насилием. Основная цель таких учреждений — чтобы женщины не оставались наедине со своими проблемами. Мы стремимся помочь в разрешении конфликтных ситуаций, — говорит заместитель акима города Караганды Ляззат Акильжанова.