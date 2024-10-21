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Главе СК доложат о свердловских заводчанах, которым задерживают зарплату

Работники завода в Волчанске обратились к Александру Бастрыкину из-за задержек зарплат.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области работники завода пожаловались на задержку зарплат. На обращение отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— В сети опубликовано обращение к председателю СКР работников одного из заводов города Волчанска с просьбой разобраться в нарушении их трудовых прав. Сообщается о фактах несвоевременной выплаты заработной платы, — передает пресс-служба Информационного центра СК.

Проверку информации проводят сотрудники следственных органов регионального СК. Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК по Свердловской области доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

СК