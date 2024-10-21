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Дни, когда не захочется выходить на улицу: синоптики назвали возможную дату первого снега в Хабаровске

Южный циклон принесет ветер и осадки в Хабаровский край 21—25 октября.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 87% 759 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Хабаровский край основательно погрузился в холодную осень. Температуры воздуха с каждым днем становятся все ниже, осадки — чаще, а ветер — беспощаднее. На этой неделе регион одолеет циклон, который может принести в некоторые районы первый снег. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 21—25 ОКТЯБРЯ 2024

Прогноз на неделю 21—25 октября в Хабаровске (да и во всем крае) обещает неустойчивую погоду. Это связано с южным циклоном, который обрушится в середине недели. Под его влиянием окажется большая часть территории региона. Особенно не повезет южным и восточным районам.

«23 октября на юге ожидаем дожди, местами сильные. В центре и на севере края прогнозируем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду», — сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Нижний Амур и Ульчский район окажутся во власти снегопадов 24 октября. На остальной территории края осадки могут пройти ночью и утром. Синоптики не исключают, что мокрый снег может выпасть и в Хабаровске. Он быстро закончится и растает. В течение всего дня осадков не ожидается.

Жителям региона предстоит пережить два дня непогоды. После, по данным синоптиков, циклон уйдет. Столбики термометров ночью будут около 0 градусов. Днем всего лишь +3 +8 градусов.

Прогноз еще будет уточняться.