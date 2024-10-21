Дни, когда не захочется выходить на улицу: синоптики назвали возможную дату первого снега в Хабаровске

Хабаровский край основательно погрузился в холодную осень. Температуры воздуха с каждым днем становятся все ниже, осадки — чаще, а ветер — беспощаднее. На этой неделе регион одолеет циклон, который может принести в некоторые районы первый снег. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
Прогноз на неделю
«23 октября на юге ожидаем дожди, местами сильные. В центре и на севере края прогнозируем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер усилится до 15−20 метров в секунду», — сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Нижний Амур и Ульчский район окажутся во власти снегопадов 24 октября. На остальной территории края осадки могут пройти ночью и утром. Синоптики не исключают, что мокрый снег может выпасть и в Хабаровске. Он быстро закончится и растает. В течение всего дня осадков не ожидается.
Жителям региона предстоит пережить два дня непогоды. После, по данным синоптиков, циклон уйдет. Столбики термометров ночью будут около 0 градусов. Днем всего лишь +3 +8 градусов.
Прогноз еще будет уточняться.