Дни, когда не захочется выходить на улицу: синоптики назвали возможную дату первого снега в Хабаровске

Прогноз на неделю 21—25 октября в Хабаровске (да и во всем крае) обещает неустойчивую погоду. Это связано с южным циклоном, который обрушится в середине недели. Под его влиянием окажется большая часть территории региона. Особенно не повезет южным и восточным районам.