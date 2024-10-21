Ресурсникам из Катангского района задолжали сверхурочные на 200 тысяч рублей

В Катангском районе Иркутской области работникам ресурсоснабжающей организации задолжали зарплату за сверхурочную работу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, за прошлый год семи работникам не выплатили около 200 тысяч рублей.
— В защиту их прав прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании оплаты за сверхурочную работу и компенсации морального вреда, причиненного несвоевременной выплатой положенных по трудовому закону денег, — поделились правоохранители.
Требования были удовлетворены судом и работодатель выплатил все долги, вместе с компенсацией морального вреда на 68 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что обогреватель стал причиной гибели человека в селе Казачинское. Пенсионерка оставила сушиться над ним вещи и легла спать, но те упали и загорелись.