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Ресурсникам из Катангского района задолжали сверхурочные на 200 тысяч рублей

Работодателя обязали выплатить сверхурочные и компенсацию за моральный вред.

Источник: Комсомольская правда

В Катангском районе Иркутской области работникам ресурсоснабжающей организации задолжали зарплату за сверхурочную работу. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, за прошлый год семи работникам не выплатили около 200 тысяч рублей.

— В защиту их прав прокуратура направила в суд исковые заявления о взыскании оплаты за сверхурочную работу и компенсации морального вреда, причиненного несвоевременной выплатой положенных по трудовому закону денег, — поделились правоохранители.

Требования были удовлетворены судом и работодатель выплатил все долги, вместе с компенсацией морального вреда на 68 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что обогреватель стал причиной гибели человека в селе Казачинское. Пенсионерка оставила сушиться над ним вещи и легла спать, но те упали и загорелись.